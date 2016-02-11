Статьи на темы "Путешествия и туризм"

Требуются грамотные, ответственные авторы для наполнения контентом туристического проекта.

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УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

Цель: написание интересных статей о различных достопримечательностях, городах и странах.

Темы: путешествия и туризм.

Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете), осведомлённость в данной тематике (!).

Просьба тем, кто очень загружен и не может писать 5 и более статей в неделю не беспокоить.

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УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

Статьи должны отвечать на поставленные вопросы (ключевые слова). Написание текстов подобного типа: " информацию о *ключевое слово* вы можете найти на просторах Интернета или в профильной литературе» оплачиваться не будет. Тексты не должны быть серыми и пустыми, а написаны так, чтобы их хотелось читать, а не уйти со страницы после первого абзаца. Статьи должны быть структурированы, разделены на логические блоки. В статье необходимы картинки, грамотно вставлены ключевые слова, не в ущерб информационной составляющей, без переспама.

Стоимость: 60 рублей за 1000 збп.

ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ЯНДЕКС ДЕНЕГ.

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Стартовое сотрудничество — 1 статья (оплачиваемая). Если все хорошо — вы получаете следующие 5 заданий. (также оплачиваемых)

Просьба сразу оставлять e-mail для контакта, если у Вас он не написана в профиле.