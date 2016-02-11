Необходимо писать статьи для блога, посвященного компьютерам, программному обеспечению и все что с этим может быть связано. Работа постоянная, на длительный срок. В первое время нужно будет писать по 30 ...
Статьи на темы "Путешествия и туризм"
Требуются грамотные, ответственные авторы для наполнения контентом туристического проекта.
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Цель: написание интересных статей о различных достопримечательностях, городах и странах.
Темы: путешествия и туризм.
Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете), осведомлённость в данной тематике (!).
Просьба тем, кто очень загружен и не может писать 5 и более статей в неделю не беспокоить.
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Статьи должны отвечать на поставленные вопросы (ключевые слова). Написание текстов подобного типа: " информацию о *ключевое слово* вы можете найти на просторах Интернета или в профильной литературе» оплачиваться не будет. Тексты не должны быть серыми и пустыми, а написаны так, чтобы их хотелось читать, а не уйти со страницы после первого абзаца. Статьи должны быть структурированы, разделены на логические блоки. В статье необходимы картинки, грамотно вставлены ключевые слова, не в ущерб информационной составляющей, без переспама.
Стоимость: 60 рублей за 1000 збп.
ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ЯНДЕКС ДЕНЕГ.
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Стартовое сотрудничество — 1 статья (оплачиваемая). Если все хорошо — вы получаете следующие 5 заданий. (также оплачиваемых)
Просьба сразу оставлять e-mail для контакта, если у Вас он не написана в профиле.
Заявки фрилансеров
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