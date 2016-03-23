Текст на английском на медицинскую тематику

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Завершен6 заявок181 просмотр

Нужен копирайтер, который напишет статью на английском языке. Исходники предоставляются.

Тематика - лечение кожных заболеваний

Текст с вхождением ключевых слов, без ошибок, без использования автоматических переводчиков.

Уникальность по Адвего выше 95% с дефолтными настройками. (шингл -4, фраза-5, глубокая проверка)

9 лет назад
lovinhug
Оксана 
44 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

bnm743ld
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад
$3
1 день
Спасибо. Будем сотрудничать еще.
Сотрудничеством доволен, всё разъяснено чётко и с расстановкой, оплата вовремя, жду следующих проектов. Спасибо!

Заявки фрилансеров

bnm743ld
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад