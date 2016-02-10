Рерайт 100 новостей по медицине

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок241 просмотр

Здравствуйте, 

Нужно сделать рерайт 100 новостей по медицине, источники предоставляем.

Цена 40 руб за 1000 ЗБП

Срок - 3 дня

Жду предложений, оставляйте скайпы!

9 лет назад
jimmy_2
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров