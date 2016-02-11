Ищу копирайтера для женского блога на долгосрочное сотрудничество

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт49 заявок576 просмотров

Необходимо писать статьи для блога, посвященного здоровому питанию, диетам, похудению, фитнесу, уходу за собой.

Работа постоянная, на длительный срок.  В первое время нужно будет  писать по 10-15 текстов в месяц  размером 4000–6000 символов.  Стиль текстов должен быть легкий, грамотный и понятный. Если вы сможете освоить этот объем, то можно писать и по 30 текстов в месяц.

По оплате.  Первоначально 40 руб за 1000 знаков без пробелов.

Дальше все будет зависеть от вашей квалификации, работоспособности и от того, насколько ваши тексты будут востребованы нашими читателями.

Ваша задача - написать текст со вступлением, прощанием и постскриптумами. Затем добавить ключи в текст (ключи я вам дам в ТЗ).  

В ответ на вакансию напишите:

- Сколько вы можете писать текстов в неделю?

- Ссылки на ваши статьи. Покажите ваши работы.

- Есть ли предпочтения в тематике? Может быть вы умеете ловко писать рецепты или знаете кучу женских историй, напишите об этом

9 лет назад
aNickita
Татьяна 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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