Есть 2 проекта по околокомпьютерной тематике и автомобильной. Вы можете выбрать подходящую вам. Нужны хорошие авторы для написания 100 статей на каждую тему. В среднем статьи по 6 тысяч символов. В ...
Ищу копирайтера для женского блога на долгосрочное сотрудничество
Необходимо писать статьи для блога, посвященного здоровому питанию, диетам, похудению, фитнесу, уходу за собой.
Работа постоянная, на длительный срок. В первое время нужно будет писать по 10-15 текстов в месяц размером 4000–6000 символов. Стиль текстов должен быть легкий, грамотный и понятный. Если вы сможете освоить этот объем, то можно писать и по 30 текстов в месяц.
По оплате. Первоначально 40 руб за 1000 знаков без пробелов.
Дальше все будет зависеть от вашей квалификации, работоспособности и от того, насколько ваши тексты будут востребованы нашими читателями.
Ваша задача - написать текст со вступлением, прощанием и постскриптумами. Затем добавить ключи в текст (ключи я вам дам в ТЗ).
В ответ на вакансию напишите:
- Сколько вы можете писать текстов в неделю?
- Ссылки на ваши статьи. Покажите ваши работы.
- Есть ли предпочтения в тематике? Может быть вы умеете ловко писать рецепты или знаете кучу женских историй, напишите об этом
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