Ищу копирайтера для женского блога на долгосрочное сотрудничество

Необходимо писать статьи для блога, посвященного здоровому питанию, диетам, похудению, фитнесу, уходу за собой.

Работа постоянная, на длительный срок. В первое время нужно будет писать по 10-15 текстов в месяц размером 4000–6000 символов. Стиль текстов должен быть легкий, грамотный и понятный. Если вы сможете освоить этот объем, то можно писать и по 30 текстов в месяц.

По оплате. Первоначально 40 руб за 1000 знаков без пробелов.

Дальше все будет зависеть от вашей квалификации, работоспособности и от того, насколько ваши тексты будут востребованы нашими читателями.

Ваша задача - написать текст со вступлением, прощанием и постскриптумами. Затем добавить ключи в текст (ключи я вам дам в ТЗ).

В ответ на вакансию напишите:

- Сколько вы можете писать текстов в неделю?

- Ссылки на ваши статьи. Покажите ваши работы.

- Есть ли предпочтения в тематике? Может быть вы умеете ловко писать рецепты или знаете кучу женских историй, напишите об этом