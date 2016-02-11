Рерайт/копирайт около 7000символов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки148 просмотров

Читайте ТЗ

9 лет назад
sashadjukv
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
9 лет назад
$15
1 день
Отлично справилась с заданием , без проблем согласилась и выполнила небольшую корректировку, очень хороший исполнитель!
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
9 лет назад
Лучший копирайтер апреля
#1
Копирайтинг

  • Похожие заказы

  • Написать 100 статей авто и околокомпьютерная тематика

    Есть 2 проекта по околокомпьютерной тематике и автомобильной. Вы можете выбрать подходящую вам. Нужны хорошие авторы для написания 100 статей на каждую тему.  В среднем статьи по 6 тысяч символов. В ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать 100 статей с источником рерайта

    $140

    Нужно написать 100 статей по андрологии, тематика связанна с мужскими расстройствами.  С Вас потребуем: написать интересную, полезную, практическую, структурированную статью на заданную тему, при этом полностью раскрыть тему и все теоретические и ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание статей по кулинарии (рецепты)

    $1500

    Необходимо написание рецептов на кулинарный портал Kulinar. Оплата от 100 до 300 руб. за 1000 знаков в зависимости от вашего мастерства. Подбор и вставка картинок оплачивается по договоренности.

    Написание статей
    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Пупочная грыжа у новорожденных

    Здравствуйте! Нужен уникальный текст (Адвего 95%, шингл и фраза 4) на 6500 символов без пробелов. Тема: "Пупочная грыжа у новорожденных". Оплата 3 $ за всю статью. Срок - до 8.00 по киевскому времени ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт 50 новостей по медицине

    Здравствуйте, Нужно сделать рерайт 50 новостей по медицине, источники предоставляем. Цена 35 руб за 1000 ЗБП Срок - 2 дня Жду предложений, оставляйте скайпы!

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайтинг статей для сайта об электричестве

    Есть сайт об электричестве. Нужно для него написать порядка 100 статей. Обязателен опыт написания статей на темы об электричестве/электрооборудовании/электрокомпонентах/монтаж электропроводки.  В откликах обязательно присылайте : Ссылки на свои статьи на вышеуказанную тему;Скайп.Цена 30-35 рублей ...

    Написание статей
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать психологические и/или увеселительные тесты

    Добрый день, Необходимо составить (либо сделать рерайтинг) психологические тесты.  Тесты должны быть интересными, увлекательными, по возможности краткими и желательно с иллюстрациями. Оплата через PayPal Оплата  $2 - $3 за ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тексты на сайты производителей бетона

    Требуются качественные тексты с подбором ключей для 4-х сайтов. Сайты специализируются на производстве-продаже бетона в 2-х городах. На каждый город требуется по 2 комплекта уникальных статей для разных сайтов. Общее ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • SEO текст для сайта

    Здравствуйте! Нужен продающий seo текст для сайта, задание во вложенном файле. Прошу сообщить стоимость и сроки.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад