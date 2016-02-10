Есть сайт об электричестве. Нужно для него написать порядка 100 статей. Обязателен опыт написания статей на темы об электричестве/электрооборудовании/электрокомпонентах/монтаж электропроводки. В откликах обязательно присылайте : Ссылки на свои статьи на вышеуказанную тему;Скайп.Цена 30-35 рублей ...
Рерайт 50 новостей по медицине
Здравствуйте,
Нужно сделать рерайт 50 новостей по медицине, источники предоставляем.
Цена 35 руб за 1000 ЗБП
Срок - 2 дня
Жду предложений, оставляйте скайпы!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть простая работа по переносу продуктов из шопа в другой шоп.Копирайтинг12 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, Необходимо составить (либо сделать рерайтинг) психологические тесты. Тесты должны быть интересными, увлекательными, по возможности краткими и желательно с иллюстрациями. Оплата через PayPal Оплата $2 - $3 за ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуются качественные тексты с подбором ключей для 4-х сайтов. Сайты специализируются на производстве-продаже бетона в 2-х городах. На каждый город требуется по 2 комплекта уникальных статей для разных сайтов. Общее ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужен продающий seo текст для сайта, задание во вложенном файле. Прошу сообщить стоимость и сроки.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Привет! Мы ищем фрилансера, который поможет нам реализовать проект для Google Adwords - EU (Spain). Таск: написание оригинальных рекламных объявлений для Google Adwords на испанском языке + адаптация этих же объявлений для всех рекламных кампаний, которые у ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Привет! Мы ищем фрилансера, который поможет нам реализовать проект для Google Adwords - EU (France). Таск: написание оригинальных рекламных объявлений для Google Adwords на французском языке + адаптация этих же объявлений для всех рекламных кампаний, ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно написать, для начала, текст на четыре страницы сайта. Для пробы, если позиции не слетят, то потом поменять текст и на остальных страницах по продаже газов. Примерная структура страницы такая: Заголовоккраткое описание газакартинкатехнические данныеассортимент ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт9 лет назад
3000 символов без пробелов. только (!!!) для носителей английского. Пожалуйста, не пишите в личку, только в проект. Писать будем по 1-2 ключевым словам. Информацию для размышления/вдохновения (ссылки на полезные ресурсы) предоставлю. ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать тексты для ниши АвтоВыкуп. Тексты продающие. Никакой воды. Текст для главных страниц. Сео тербования в приклепленном файле Желательно - на сегодня-завтра Стилистика написания статьи http://take.ms/t2FQcКопирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад