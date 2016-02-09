Статья по разработке ПО на английском

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Закрыт6 заявок162 просмотра

3000 символов без пробелов. только (!!!) для носителей английского.

Пожалуйста, не пишите в личку, только в проект.

Писать будем по 1-2 ключевым словам. Информацию для размышления/вдохновения (ссылки на полезные ресурсы) предоставлю.

Всем спасибо

9 лет назад
lifesgood
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров