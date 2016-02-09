Копирайтинг для сайта по продаже газа (аргон, метан, кислород и т.д.)

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Закрыт17 заявок194 просмотра

Нужно написать, для начала, текст на четыре страницы сайта. Для пробы, если позиции не слетят, то потом поменять текст и на остальных страницах по продаже газов.

Примерная структура страницы такая:

  • ﻿Заголовок
  • краткое описание газа
  • картинка
  • технические данные
  • ассортимент (в каких баллонах продается, объем, ГОСТ и т.д.)
  • сферы применения газа
  • информация про доставку, как доставляется, перечень городов по области.
  • В конце будет ссылка - сделать заказ.
Весь текст хорошо отформатировать, чтоб бы не было воды и нечего лишнего, чтоб потенциальный заказчик сразу увидел нужную ему информацию.

В тоже время, нужно, по возможности, вписать ключевые слова.

Начальная информация будет предоставлена.

9 лет назад
barashev
Сергей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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