3000 символов без пробелов. только (!!!) для носителей английского. Пожалуйста, не пишите в личку, только в проект. Писать будем по 1-2 ключевым словам. Информацию для размышления/вдохновения (ссылки на полезные ресурсы) предоставлю. ...
Копирайтинг для сайта по продаже газа (аргон, метан, кислород и т.д.)
Нужно написать, для начала, текст на четыре страницы сайта. Для пробы, если позиции не слетят, то потом поменять текст и на остальных страницах по продаже газов.
Примерная структура страницы такая:
- Заголовок
- краткое описание газа
- картинка
- технические данные
- ассортимент (в каких баллонах продается, объем, ГОСТ и т.д.)
- сферы применения газа
- информация про доставку, как доставляется, перечень городов по области.
- В конце будет ссылка - сделать заказ.
В тоже время, нужно, по возможности, вписать ключевые слова.
Начальная информация будет предоставлена.
Заявки фрилансеров
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