Копирайтинг для сайта по продаже газа (аргон, метан, кислород и т.д.)

Нужно написать, для начала, текст на четыре страницы сайта. Для пробы, если позиции не слетят, то потом поменять текст и на остальных страницах по продаже газов.

Примерная структура страницы такая:

﻿Заголовок

краткое описание газа

картинка

технические данные

ассортимент (в каких баллонах продается, объем, ГОСТ и т.д.)

сферы применения газа

информация про доставку, как доставляется, перечень городов по области.

В конце будет ссылка - сделать заказ.

Весь текст хорошо отформатировать, чтоб бы не было воды и нечего лишнего, чтоб потенциальный заказчик сразу увидел нужную ему информацию.

В тоже время, нужно, по возможности, вписать ключевые слова.

Начальная информация будет предоставлена.