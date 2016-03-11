Требуется написать текст для сайта по предоставлению услуг алмазной резки. Статья нужна на тему расширения, резки, усиления проемов. Список ключей предоставлю. Просьба откликаться только тех, кто в теме алмазной резки, кто хорошо в этом соображает.
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- Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
Периодически нужен текст для сайта/лендингов детского научного центра. Тематика: биология, экология, математика, робототехника, физика, химия. Тексты небольшие. Название мероприятия, программа, описание и т.п. Нужен человек, умеющий писать тексты для родителей детей от 7 до 14 лет.Копирайтинг18 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать, для начала, текст на четыре страницы сайта. Для пробы, если позиции не слетят, то потом поменять текст и на остальных страницах по продаже газов. Примерная структура страницы такая: [list][*] Заголовок[/list][list][*]краткое описание газа [*]картинка [*]технические данные [*]ассортимент ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт8 лет назад