Копирайтинг на тему резки и усиления проемов(алмазная резка)

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Закрыт6 заявок161 просмотр

Требуется написать текст для сайта по предоставлению услуг алмазной резки.

Статья нужна на тему расширения, резки, усиления проемов.

Список ключей предоставлю.

Просьба откликаться только тех, кто в теме алмазной резки, кто хорошо в этом соображает.

9 лет назад
barashev
Сергей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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