Требуется сделать рерайт простых новостных текстов из одного источника. Первоначальный заказ около 15-20 новостей, которые необходимо будет сделать в течение 2-3 дней. В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество. Источник новостей дам. Темы простые, тексты пишутся легко. ...
Копирайтинг на тему резки и усиления проемов(алмазная резка)
Требуется написать текст для сайта по предоставлению услуг алмазной резки.
Статья нужна на тему расширения, резки, усиления проемов.
Список ключей предоставлю.
Просьба откликаться только тех, кто в теме алмазной резки, кто хорошо в этом соображает.
Заявки фрилансеров
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