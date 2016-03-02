Копирайтинг на тему резки и усиления проемов(алмазная резка)

Требуется написать текст для сайта по предоставлению услуг алмазной резки.

Статья нужна на тему расширения, резки, усиления проемов.

Список ключей предоставлю.

Просьба откликаться только тех, кто в теме алмазной резки, кто хорошо в этом соображает.