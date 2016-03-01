Рерайт материалов (пошаговые рецепты)

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Закрыт6 заявок261 просмотр

Нужен человек для рерайта материалов (пошаговые рецепты). Основное требование к рерайту качественный и уникальный текст (уникальность текста будет проверяться программой Advego Plagiatus).  Условия работы следующие:

1. Фрилансеру будет предоставлен доступ к панели управления сайтом

2. Вы оцениваете работу (в целом рецепты все похожи и количество шагов примерно равно количеству в тестовом задании)

3. Вы делаете рерайт и я проверяю работу (как и говорил ранее грамотный текст и уникальность текста не мнее 95 %)

4. Устраняем недостатки в случае, если таковые будут обнаружены, оплачиваем результат.

Для того, что принять решение по исполнителю, прошу вас ознакомиться с приложенным документом в нем вы найдете ссылку на страницу с рецептом, для которого нужно сделать рерайт в качестве тестового задания, а так же скриншот панели управления сайтом в которой вам нужно будет работать. Заявки без выполненного тестового задания не будут рассматриваться.

В рамках текущего проекта нужно сделать рерайт 20 рецептов. По завершению работы, если с все гуд для вас будут аналогичные персональные проекты.

9 лет назад
cyberapp
Сергей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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