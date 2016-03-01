Тексты на английском игровой тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок131 просмотр

Здравствуйте!

Надо написать тексты на английском. Тематика  игровая.

Работа разовая, но объём большой. Надо будет заполнить сайт.

Указывайте в заявке сколько стоит 1000 знаков без пробелов.

9 лет назад
Nataliya77
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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