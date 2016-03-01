Нужно написать 6 уникальных текстов.

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Закрыт9 заявок288 просмотров

Нужно написать к трем категориям:

1. На главной страницы (3000 символов+ - 100-200символов так же и к остальным категориям)

2. Новинки кинопроката / фильмы 2016

3. Сериалы

4. Фильмы

5. Тв-шоу

6. Фильмы, сериалы и мультипликация Disney

На подобии этого текста.Только рерайт с него делать не нужно: Оплата 200р за 3 категории

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9 лет назад
alexander-naumov
Александр 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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