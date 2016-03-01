Требуется сделать рерайт и копирайт текстов (вступление в СРО в сфере строительства, проектирования, инженерных изысканий). Ищем копирайтеров, желательно с юридическим образованием и разбирающихся в тематике строительства. Тексты необходимо будет создавать для нескольких проектов, соответственно требуются ...
Нужно написать 6 уникальных текстов.
Нужно написать к трем категориям:
1. На главной страницы (3000 символов+ - 100-200символов так же и к остальным категориям)
2. Новинки кинопроката / фильмы 2016
3. Сериалы
4. Фильмы
5. Тв-шоу
6. Фильмы, сериалы и мультипликация Disney
На подобии этого текста.Только рерайт с него делать не нужно: Оплата 200р за 3 категории
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