alexander-naumov

Нужно написать к трем категориям: 1. На главной страницы (3000 символов+ - 100-200символов так же и к остальным категориям) 2. Новинки кинопроката / фильмы 2016 3. Сериалы 4. Фильмы 5. Тв-шоу 6. Фильмы, сериалы и мультипликация Disney На подобии этого текста.Только рерайт ...
Александр Наумов alexander-naumovalexander-naumov
24 годаРоссия/Нижний Новгород
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
- $6Копирайтинг9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать сайт с нуля, настроить хостинг, установить DataLife Engine (DLE) и на него определенную тему, где нужно будет сделать некоторые изменения. Сейчас у меня сайт groovyon.ru плачу около 5 тыс. в месяц хостингу Unihost за ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Мне необходимы три ключевых изменения на сайте 1-2) Изменение структуры работы главной страницы и категорий. На главной странице и в категориях (которых нету для страниц) нужно разместить постеры сериалов/фильмов/тв-шоу (пример фото №1). Нужно сделать так, чтобы постером ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад