Рерайт текстов (вступление в СРО в сфере строительства)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок184 просмотра

Требуется сделать рерайт и копирайт текстов (вступление в СРО в сфере строительства, проектирования, инженерных изысканий).  Ищем копирайтеров, желательно с юридическим образованием и разбирающихся в тематике строительства. Тексты необходимо будет создавать для нескольких проектов, соответственно требуются специалисты не "на один раз", а для постоянного сотрудничества.  В заявке желательно указать цену за 1000 знаков и выслать пример статьи аналогичной тематики.

9 лет назад
alexuc
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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