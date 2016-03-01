Сделать рерайт текста догнать до уникальности в 98 %, обьем огромный оплата 0,50 у.е. за 1000 .
Рерайт текстов (вступление в СРО в сфере строительства)
Требуется сделать рерайт и копирайт текстов (вступление в СРО в сфере строительства, проектирования, инженерных изысканий). Ищем копирайтеров, желательно с юридическим образованием и разбирающихся в тематике строительства. Тексты необходимо будет создавать для нескольких проектов, соответственно требуются специалисты не "на один раз", а для постоянного сотрудничества. В заявке желательно указать цену за 1000 знаков и выслать пример статьи аналогичной тематики.
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