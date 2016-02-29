Написать SEO статьи на сайт Web студии.

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Закрыт12 заявок209 просмотров

Доброго времени суток!

Нужно написать 6 статей для Web-студии.

Пример статей: https://art-lemon.com/blog

Очень важно чтобы у исполнителя были работы из данной тематики. 

Статьи должны быть с учетом СЕО. 

В описании пишите цены за 1000 символов.

Работы будут проверяться различными сервиса, похожими на этот: http://text.ru/ 

9 лет назад
Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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