Нужен копирайтер для написания текстов большого объема
Написать SEO статьи на сайт Web студии.
Доброго времени суток!
Нужно написать 6 статей для Web-студии.
Пример статей: https://art-lemon.com/blog
Очень важно чтобы у исполнителя были работы из данной тематики.
Статьи должны быть с учетом СЕО.
В описании пишите цены за 1000 символов.
Работы будут проверяться различными сервиса, похожими на этот: http://text.ru/
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