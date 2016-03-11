Здравствуйте! Нужен опытный копирайтер для написания 67 информационный текстов общим объемом 53 К символов о рекламной продукции, её производстве. Краткое описание: - используемые рекламные материалы, их описание; - производство рекламной ...
Рерайтинг.Написание информациооных статей
Нужно написать информационные статьи под следующие ключевые фразы:
Бурение скважин на воду,
Цена бурения скважины,
Насосы для скважин
бурение малогабаритными установками
когда лучше начинать бурение скважины
Артезианские скважины и скважины на известняк
Бурение скважин на песок
Скважина для дачи
ремонт скважин
обустройство скважин
Обьем текста 2 000 - 2 500 символов
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