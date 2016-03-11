Рерайтинг.Написание информациооных статей

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Завершен19 заявок286 просмотров

Нужно написать информационные статьи под следующие ключевые фразы:

Бурение скважин на воду,

Цена бурения скважины,

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бурение малогабаритными установками

когда лучше начинать бурение скважины

Артезианские скважины и скважины на известняк

Бурение скважин на песок

Скважина для дачи

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обустройство скважин

Обьем текста 2 000 - 2 500 символов

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9 лет назад
jetfire21
Алексей 
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

irenmay
Ирина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$4
1 день
Заказывал несколько статей,результатом доволен
Четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

irenmay
Ирина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад

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