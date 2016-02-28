Здравствуйте! Нужен опытный копирайтер для написания 67 информационный текстов общим объемом 53 К символов о рекламной продукции, её производстве. Краткое описание: - используемые рекламные материалы, их описание; - производство рекламной ...
Написать 7 писем по шаблону
Есть тз (см. файл), большая часть текста в нем уже дана.
Ваша задача - сделать 7 писем, исходя из этих шаблонов.
Все дополнительные данные будут предоставлены (от чьего имени рассылка, ссылки на товары, бонусы и пр.)
Оплата - 700 р. за 7 писем.
Внимание: оплата в рублях на киви, я.деньги или карту сбера.
Вебмани нет.
Оплата 50/50.
Копирайтер нужен срочно, начать нужно сегодня.
Сразу в отклике указывайте ссылку на портфолио.
Если ваше призвание сео-тексты, пожалуйста, не откликайтесь.
Без положительных отзывов кандидатов рассматривать не могу.
Заявки фрилансеров
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