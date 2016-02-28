Написать 7 писем по шаблону

Есть тз (см. файл), большая часть текста в нем уже дана.

Ваша задача - сделать 7 писем, исходя из этих шаблонов.

Все дополнительные данные будут предоставлены (от чьего имени рассылка, ссылки на товары, бонусы и пр.)

Оплата - 700 р. за 7 писем.

Внимание: оплата в рублях на киви, я.деньги или карту сбера.

Вебмани нет.

Оплата 50/50.

Копирайтер нужен срочно, начать нужно сегодня.

Сразу в отклике указывайте ссылку на портфолио.

Если ваше призвание сео-тексты, пожалуйста, не откликайтесь.

Без положительных отзывов кандидатов рассматривать не могу.