Написать 7 писем по шаблону

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки278 просмотров

Есть тз (см. файл), большая часть текста в нем уже дана. 

Ваша задача - сделать 7 писем, исходя из этих шаблонов. 

Все дополнительные данные будут предоставлены (от чьего имени рассылка, ссылки на товары, бонусы и пр.)

Оплата - 700 р. за 7 писем.

Внимание: оплата в рублях на киви, я.деньги или карту сбера. 

Вебмани нет.

Оплата 50/50. 

Копирайтер нужен срочно, начать нужно сегодня.  

Сразу в отклике указывайте ссылку на портфолио.

Если ваше призвание сео-тексты, пожалуйста, не откликайтесь. 

Без положительных отзывов кандидатов рассматривать не могу. 

9 лет назад
sun462008
Елена 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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