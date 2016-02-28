Информативные тексты

Здравствуйте! Нужен опытный копирайтер для написания 67 информационный текстов общим объемом 53 К символов о рекламной продукции, её производстве.

Краткое описание:

- используемые рекламные материалы, их описание;

- производство рекламной продукции, описание работы;

- применяемое оборудование;

- качество работ;

- конкурентные преимущества;

Основные требования по написанию текстов:

1. Перед написанием текстов Вы должны досконально изучить всю необходимую информацию;

2. Определить что нужно клиенту, кем он является, и чем его можно заинтересовать;

3. Уникальность текста не менее 95% по Адвего;

4. Текст должен вызывать интерес;

5. Писать необходимо коротко и просто, не должно быть ничего лишнего.

6. Нужно убирать «информационный мусор»: вводные слова, повторяющаяся информация;

7. Выделять главное заголовками и подзаголовками;

8. Писать грамотно, без ошибок, опечаток.

Оплата, 100 рублей за 1К символов без пробелов.

Срок исполнения 7 дней.

ВНИМАНИЕ!!! Если у вас нет опыта в написании информативных текстов, НЕ ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКИ.

При подаче заявки обязательно указывайте ссылки на несколько информативных текстов из своего портфолио.