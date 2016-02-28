Копирайтинг для сайтов детского центра

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Закрыт18 заявок298 просмотров

Периодически нужен текст для сайта/лендингов детского научного центра.

Тематика: биология, экология, математика, робототехника, физика, химия.

Тексты небольшие.

Название мероприятия, программа, описание и т.п.

Нужен человек, умеющий писать тексты для родителей детей от 7 до 14 лет.

9 лет назад
barashev
Сергей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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