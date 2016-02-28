Копирайтинг и рерайтинг текстов на тему салон красоты

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок267 просмотров

5 статей  описание услуг салона красоты,  по 1$ за 1 текст. 

В среднем 1 статья или описание, должны иметь 2500 знаков.

Уникальность под АДВЕГО 85%

9 лет назад
lyhasanya
49 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров