lyhasanya

Александр Игнатьев lyhasanya

 
48 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
bogatkova
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Копирайт и рерайт текстов
Хорошо поработали с Александром, задание понятное, работаем дальше. Оплату получила моментально удобным мне способом, рекомендую.
Работал с Марией. Отлично справилась с заданием, тексты написаны отлично и красиво. Уникальность 100%
Ответный отзыв
Turnezolle
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Копирайт и рерайт текстов
Александр - надежный и коммуникабельный заказчик. Работали по предоплате, все прошло отлично. Продолжаем сотрудничать по другому проекту. Смело рекомендую!
Отлично выполнила работу
Ответный отзыв