Афиша в интернете, с акцией для салона красоты. Надо 5 афиш по 3 доллара.
- Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
30 статей описание бытовой техники по 1$ за 1 текст. В среднем 1 = описание, должно иметь от 2000 до 2500 знаков. Уникальность под АДВЕГО 75% и больше. срок исполнения 5 дней, не больше.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $5
5 статей описание услуг салона красоты в основном рерайт, по 1$ за 1 текст. В среднем 1 статья или описание, должны иметь 2000 - 2500 знаков. Уникальность под АДВЕГО 85% и большеКопирайтинг15 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
5 статей описание услуг салона красоты, по 1$ за 1 текст. В среднем 1 статья или описание, должны иметь 2500 знаков. Уникальность под АДВЕГО 85%Копирайтинг12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
30 статей описание бытовой техники по 1$ за 1 текст. В среднем 1 статья или описание, должны иметь 2500 знаков. Уникальность под АДВЕГО 75%Копирайтинг22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно наполнение интернет магазина на Open cart. Принимаю предложения.Наполнение сайтов35 заявокЗакрыт8 лет назад
- $16
8 текстов с описанием разных автошкол. Уникальность под Адвего. 4000 знаков - 1 текст. По 2 доллара за текст. Подробности обсуждаем в личке.Копирайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $32
8 текстов, описание автошкол. От 4500 до 5000 знаков каждая + - по 4 $ за одно описание.Копирайтинг14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
30 статей по тематике: декор, люстры, светильники по 1$ за 1 текст. В среднем 1 статья или описание, должны иметь 2500 знаков. Уникальность под АДВЕГО 75%Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад