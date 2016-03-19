Необходимо написать 100 статей на юридический проект. Требования к текстам: - Seo тексты (будет предоставлено кол-во ключей, которые нужно вписать в текст) - читабельные (тексты для людей) - структура ...
Копирайт и рерайт текстов
30 статей описание бытовой техники по 1$ за 1 текст.
В среднем 1 = описание, должно иметь от 2000 до 2500 знаков.
Уникальность под АДВЕГО 75% и больше. срок исполнения 5 дней, не больше.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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