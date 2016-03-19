Копирайт и рерайт текстов

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок409 просмотров

30 статей  описание бытовой техники по 1$ за 1 текст. 

В среднем 1 = описание, должно иметь от 2000 до 2500 знаков.

Уникальность под АДВЕГО 75% и больше. срок исполнения 5 дней, не больше.

9 лет назад
lyhasanya
49 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

bogatkova
32 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$30
5 дней
Работал с Марией. Отлично справилась с заданием, тексты написаны отлично и красиво. Уникальность 100%
Хорошо поработали с Александром, задание понятное, работаем дальше. Оплату получила моментально удобным мне способом, рекомендую.

Заявки фрилансеров

bogatkova
32 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад