Необходимо написать 100 статей на юридический проект.

Требования к текстам:

- Seo тексты (будет предоставлено кол-во ключей, которые нужно вписать в текст)

- читабельные (тексты для людей)

- структура текста с заголовками и списками, разбиваем текст на абзацы

- без грамматических, речевых и стилистических ошибок

- уникальность 95+ по text.ru

- недопустимо наличие очень длинных предложений в статьях

- составить Description, краткое описание текста

- максимальное раскрытие темы по предоставленным ключам

ТЗ будет выдаваться через Google Docs, готовый контент также выгружаться через него.

1 статья в среднем - 6Ксимволов.

Цену предлагайте за 100 статей - 600К символов.

Заявки рассматриваются из расчета не более 50 руб. за 1К симв.