Всем привет! Есть заказ с технической спецификой. Текст на тему чертежей котлов длительного горения. Необходим подбор чертежа (чертежей) котла ДГ, который можно собрать самому, и его последующая расшифровка и превращением всей этой конструкции в ...
Необходимо написать 100 статей на юридический проект
Необходимо написать 100 статей на юридический проект.
Требования к текстам:
- Seo тексты (будет предоставлено кол-во ключей, которые нужно вписать в текст)
- читабельные (тексты для людей)
- структура текста с заголовками и списками, разбиваем текст на абзацы
- без грамматических, речевых и стилистических ошибок
- уникальность 95+ по text.ru
- недопустимо наличие очень длинных предложений в статьях
- составить Description, краткое описание текста
- максимальное раскрытие темы по предоставленным ключам
ТЗ будет выдаваться через Google Docs, готовый контент также выгружаться через него.
1 статья в среднем - 6Ксимволов.
Цену предлагайте за 100 статей - 600К символов.
Заявки рассматриваются из расчета не более 50 руб. за 1К симв.
Заявки фрилансеров
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