Продающий текст на услугу "Удвоение продаж"

# 1 — $ 10

Необходимо написать продающий текст для B2B услуги "удвоение прибыли компании".

Вводная информация:

1) услуга носит консультационный характер с периодичностью встреч в онлайне 1 раз в неделю.

2) на онлайн-встречах обсуждается что сделано и даются установки что делать дальше

3) в течение 6 месяцев при условии выполнения всех наших рекомендаций гарантируем рост прибыли минимум в два раза

4) предоплата 100% за весь период консультаций, если за 6 месяцев ожидаемый эффект не достигается - возвращаем полученную оплату в полном размере

5) Средний уровень результатов у других клиентов - повышение прибыли в 3,4 раза за полгода, среднее время достижения цели "удвоение прибыли" - 114 дней.

6) Не путать прибыль с оборотом, доходом и объемом продаж. Прибыль это все это минус расходы.

По объему текста никак не ограничиваю ни в меньшую ни в большую стороны...

Чтобы чуть улучшить мнение о размере призового фонда учитывая риск "написать и не выиграть" скажу что после конкурса обсудим с победителем постоянное сотрудничество, которое начнется с полного наполнения сайта.