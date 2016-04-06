Продающий текст на услугу "Удвоение продаж"

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок523 просмотра
#1$10

Необходимо написать продающий текст для B2B услуги "удвоение прибыли компании".

Вводная информация:

1) услуга носит консультационный характер с периодичностью встреч в онлайне 1 раз в неделю.

2) на онлайн-встречах обсуждается что сделано и даются установки что делать дальше

3) в течение 6 месяцев при условии выполнения всех наших рекомендаций гарантируем рост прибыли минимум в два раза

4) предоплата 100% за весь период консультаций, если за 6 месяцев ожидаемый эффект не достигается - возвращаем полученную оплату в полном размере

5) Средний уровень результатов у других клиентов - повышение прибыли в 3,4 раза за полгода, среднее время достижения цели "удвоение прибыли" - 114 дней.

6) Не путать прибыль с оборотом, доходом и объемом продаж. Прибыль это все это минус расходы.

По объему текста никак не ограничиваю ни в меньшую ни в большую стороны... 

Чтобы чуть улучшить мнение о размере призового фонда учитывая риск "написать и не выиграть" скажу что после конкурса обсудим с победителем постоянное сотрудничество, которое начнется с полного наполнения сайта.

9 лет назад
Artas28
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

kiwerony
Ксения 
33 года
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
#1
Работа сделана профессионально! Рекомендую!
Понравилось работать с Дмитрием. Подробно отвечал на мои дополнительные вопросы по ТЗ. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kiwerony
Ксения 
33 года
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Текст на тему чертежей котлов длительного горения

    Всем привет! Есть заказ с технической спецификой. Текст на тему чертежей котлов длительного горения.  Необходим подбор чертежа (чертежей) котла ДГ, который можно собрать самому, и его последующая расшифровка и превращением всей этой конструкции в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется копирайтер

    Добрый день. Мы занимаемся контентными сайтами. Ищем копирайтеров для постоянного сотрудничества. Тематики разные: от медицины до компьютеров. Готовы платить 25 рублей за 1000 символов. Выдаем ...

    Копирайтинг90 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Служба нянь - сайт визитка.

    Требуется копирайтер на разовую (или периодическую) работу по заполнению первой страницы сайта (около 4000 знаков, но несколько разных блоков) по услугам подбора и сертификации нянь (прием на работу, подбор, сертификация, отзывы), а так же написания ...

    Написание статей
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка текстов (тематика обучение)

    Есть 10 страниц текста (будет выслано выбранному исполнителю + ключевые слова) для школы языковых курсов в Европе (Словакия). Нужно их доработать (сделать более красивыми, завлекающими, чуть более длинными и самое главное ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать обзор онлайн игры

    Требуется написать обзор онлайн игры, можно рерайт. заказы могут быть постоянными. Обьеммы небольшие, уникальность(если решите делать рерайт) от 95%.  для связи

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переписать тексты на сайте

    Нужно перефразировать до уникальности текст для страниц сайта. Мы делаем второй сайт, который должен составить конкуренцию текущему, нужно переписать все тексты со страниц О НАС , Оплата и тд. Тексты должны быть уникальными, проверять нужно ...

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать яркий заголовок и описание к видео (задание для девушек)

    В этом тестовом задании я предоставлю вам 2 видеоролика. К ним нужно написать яркий заголовок и небольшое описание.  Примеры того что должно получиться (сайты не мои): http://trimay.ru/pozitiv/neveroyatnaya-scenka-pro-pochtu-ya-smeyalas-do-slyoz анонс https://www.facebook.com/LifeStyleGo/posts/732206186879415 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад