Нужно написать 10 статей на тему электрики Стоимость 30 руб/1000 знаков без пробелов Статья в среднем 5-7к знаков. Интересуют рерайтеры, которые будут знать о чем пишут, разбираться в теме т.е. ...
Продающий текст на услугу "Удвоение продаж"
Необходимо написать продающий текст для B2B услуги "удвоение прибыли компании".
Вводная информация:
1) услуга носит консультационный характер с периодичностью встреч в онлайне 1 раз в неделю.
2) на онлайн-встречах обсуждается что сделано и даются установки что делать дальше
3) в течение 6 месяцев при условии выполнения всех наших рекомендаций гарантируем рост прибыли минимум в два раза
4) предоплата 100% за весь период консультаций, если за 6 месяцев ожидаемый эффект не достигается - возвращаем полученную оплату в полном размере
5) Средний уровень результатов у других клиентов - повышение прибыли в 3,4 раза за полгода, среднее время достижения цели "удвоение прибыли" - 114 дней.
6) Не путать прибыль с оборотом, доходом и объемом продаж. Прибыль это все это минус расходы.
По объему текста никак не ограничиваю ни в меньшую ни в большую стороны...
Чтобы чуть улучшить мнение о размере призового фонда учитывая риск "написать и не выиграть" скажу что после конкурса обсудим с победителем постоянное сотрудничество, которое начнется с полного наполнения сайта.
Победитель конкурса
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