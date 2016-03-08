Написать обзор онлайн игры

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок179 просмотров

Требуется написать обзор онлайн игры, можно рерайт. заказы могут быть постоянными. Обьеммы небольшие, уникальность(если решите делать рерайт) от 95%. 

для связи 

9 лет назад
gamonsu
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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