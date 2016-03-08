Нужно написать 10 статей на тему электрики Стоимость 30 руб/1000 знаков без пробелов Статья в среднем 5-7к знаков. Интересуют рерайтеры, которые будут знать о чем пишут, разбираться в теме т.е. ...
Написать обзор онлайн игры
Требуется написать обзор онлайн игры, можно рерайт. заказы могут быть постоянными. Обьеммы небольшие, уникальность(если решите делать рерайт) от 95%.
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