Переписать тексты на сайте

Нужно перефразировать до уникальности текст для страниц сайта. Мы делаем второй сайт, который должен составить конкуренцию текущему, нужно переписать все тексты со страниц О НАС , Оплата и тд. Тексты должны быть уникальными, проверять нужно на text.ru или аналогичных сервисах

сами тексты вышлю в файле - по объему около 6 страниц А4 в большими пропусками абзацами итд