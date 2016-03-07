Переписать тексты на сайте

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Закрыт36 заявок331 просмотр

Нужно перефразировать до уникальности текст для страниц сайта. Мы делаем второй сайт, который должен составить конкуренцию текущему, нужно переписать все тексты со страниц О НАС , Оплата и тд. Тексты должны быть уникальными, проверять нужно на text.ru  или аналогичных сервисах

сами тексты вышлю в файле - по объему около 6 страниц А4 в большими пропусками абзацами итд

 

9 лет назад
kicheva
43 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

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