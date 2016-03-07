Нужно написать 10 статей на тему электрики Стоимость 30 руб/1000 знаков без пробелов Статья в среднем 5-7к знаков. Интересуют рерайтеры, которые будут знать о чем пишут, разбираться в теме т.е. ...
Переписать тексты на сайте
Нужно перефразировать до уникальности текст для страниц сайта. Мы делаем второй сайт, который должен составить конкуренцию текущему, нужно переписать все тексты со страниц О НАС , Оплата и тд. Тексты должны быть уникальными, проверять нужно на text.ru или аналогичных сервисах
сами тексты вышлю в файле - по объему около 6 страниц А4 в большими пропусками абзацами итд
Заявки фрилансеров
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