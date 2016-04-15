Написать яркий заголовок и описание к видео (задание для девушек)

В этом тестовом задании я предоставлю вам 2 видеоролика. К ним нужно написать яркий заголовок и небольшое описание.

Примеры того что должно получиться (сайты не мои):

http://trimay.ru/pozitiv/neveroyatnaya-scenka-pro-pochtu-ya-smeyalas-do-slyoz

анонс https://www.facebook.com/LifeStyleGo/posts/732206186879415

http://www.pure-t.ru/?p=53580

https://www.facebook.com/newspure/posts/417394135124227

http://kaputsin.com/5675

https://www.facebook.com/kaputsinov/posts/920982407938488

итд. Все посты будут такого характера.

Нужно просто уметь красиво преподносить уже имеющиеся материалы, немного редактировать тексты конкурентов, публиковать все на сайт, делать анонсы записей в фейсбуке, иногда участвовать в обсуждениях постов в комментариях ФБ...

Работа интересная, нет жестких требований по уникальности текста.

p.s. Тестовое задание - не оплачивается. Исполнителю в будущем нужно будет делать 12 таких статей в день (за такую работу буду платить в будущем 10 000р.. подробности расскажу в личке).