Необходимо разработать контент для сайта. Все детали тз после собеседования и рассмотрения вашего портфолио. Исполнитель обязан иметь большой опыт в написании бизнес текстов и иметь хороший онлайн и быстро выполнять заказ. ...
Поправить/придумать текст презентации
Нужен копирайтер (возможно часто) который поправит/доделает текст печатной презентации.
Есть приблизительный концепт (еще не утвержден).
Я сейчас скину то, что было перед концептом (и возможно пример будущего). На первой странице вы увидите описание фирмы (один абзац). В новом концепте предусмотрено это сделать на 3 разворота — то есть нужно придумать правильный текст. И так далее уже по ходу концепта смотреть будем. Много чего нужно только поправить.
1. Расскажите про свои условия работы.
2. Расскажите как Вы обычно работаете? (есть концепт и временный текст, а потом Ваша работа или...)
3. По каким критериям выбирать копирайтера?
4. Ваше портфолио.
Спасибо.
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