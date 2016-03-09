Поправить/придумать текст презентации

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки244 просмотра

Нужен копирайтер (возможно часто) который поправит/доделает текст печатной презентации.

Есть приблизительный концепт (еще не утвержден).

Я сейчас скину то, что было перед концептом (и возможно пример будущего). На первой странице вы увидите описание фирмы (один абзац). В новом концепте предусмотрено это сделать на 3 разворота — то есть нужно придумать правильный текст. И так далее уже по ходу концепта смотреть будем. Много чего нужно только поправить. 

1. Расскажите про свои условия работы.

2. Расскажите как Вы обычно работаете? (есть концепт и временный текст, а потом Ваша работа или...)

3. По каким критериям выбирать копирайтера?

4. Ваше портфолио.

Спасибо.

9 лет назад
rydvansky
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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