Поправить/придумать текст презентации

Нужен копирайтер (возможно часто) который поправит/доделает текст печатной презентации.

Есть приблизительный концепт (еще не утвержден).

Я сейчас скину то, что было перед концептом (и возможно пример будущего). На первой странице вы увидите описание фирмы (один абзац). В новом концепте предусмотрено это сделать на 3 разворота — то есть нужно придумать правильный текст. И так далее уже по ходу концепта смотреть будем. Много чего нужно только поправить.

1. Расскажите про свои условия работы.

2. Расскажите как Вы обычно работаете? (есть концепт и временный текст, а потом Ваша работа или...)

3. По каким критериям выбирать копирайтера?

4. Ваше портфолио.

Спасибо.