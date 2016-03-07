Написать статью на строительную тематику

Добрый день! Ищу порядочного исполнителя для следующей работы (для ее выполнения нужно знакомство с админкой WP). Задача: наполнить текстом и картинками сайт автомойки. За основу прошу взять следующий макет http://www.templatemonster.com/ru/demo/55750.html. Всем заинтересовавшимся нужно прислать ...