Нужен копирайтер с опытом публикации в Wordpress (как опубликовать / как вставить картинку, ссылку /теги ).

Тематика: дизайн/ремонт и обустройство квартир-студий.

Текста писать от 300-1500 знаков, в основном работа связана с поиском подходящих фотографий дизайнов и планировок студий и с публикацией контента на сайте (верстка страницы). Бездумно писать "воду" не придется, основная работа - подбор фоток /немного текста/ верстка на странице, перелинковка.... Материала в сети навалом, целые сайты- каталоги.

Предоставляю список страниц с ключевыми словами о чем надо писать (это не SEO написание! )

Всего нужно 100 страниц, оплата каждой от 100-400 рублей в зависимости от кол-ва ключевых слов и объема страницы (фотографий).

Сроки: 1 месяц, 5-7 статей в день, быстрее получится только в ухудшением качества, что не допустимо.

В заявке прошу ответить :

1. Есть ли опыт написание статей тематики ремонт/дизайн квартир

2. Опыт работы с wordpress