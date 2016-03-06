Требуется автор для написания 30 грамотных уникальных статей по теме бухгалтерия ИП (бухгалтерская и налоговая отчетность индивидуальных предпринимателей). Бухгалтерское образование, владение терминологией и опыт работы в этой сфере, знание изменений законодательства РФ. Статьи будут проверяться ...
Нужно написать 10 статей для блога про теплицы
Нужно написать 10 статей для блога компании, которая занимается теплицами.
Минимальный размер статьи 1000 знаков.
Темы статей скинем кандидату.
Заявки фрилансеров
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