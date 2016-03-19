Рерайт текста

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен21 заявка443 просмотра
#1$6

Есть текст на странице сайта медицинской тематики, первая половина текста сделана удовлетворительно, вторая половина очень режит глаз. Нужно переписать в более читаемом стиле,  для большей убедительности.

Текст прикреплен.

Оригинал здесь

9 лет назад
nppekos
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Победитель конкурса

Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
#1
Марианна Павлей отличный исполнитель. Она великолепно справилась с поставленной задачей и более того в ее работе прослеживался не только голый текст от продавца к покупателю, но и забота и любовь врача к своим пациентам.
Спасибо за добрые слова! С удовольствием выполню и другие Ваши заказы.

Заявки фрилансеров

Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
#1

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