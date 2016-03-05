Копирайтинг на сайт

Добрый день!

Требуется описание сайта и его разделов, а также услуг фирмыкоторая занимается установкой роллет, маркизов, антимоскитных сеток, гаражных

ворот.

Текст дол­жен бытьуникальным и легко читаться. Ста­рай­тесь не делать слиш­ком длин­ных

предложений.

В ста­тьедолжна быть только полез­ная для целе­вой ауди­то­рии инфор­ма­ция, без «воды»,

без ввод­ных сло­во­со­че­та­ний.

Струк­тура текста:

1. Вступ­ле­ние – пред­ло­же­ние ком­па­нии (какие услуги предлагаем) и УТП.

2. Опи­са­ние услуг

3. При­зыв обра­титься в нашу компанию.

Структура сайта немного похожа на http://roleton.ru/vorota/

Пишите предложение по цене и срок. Нужен надежный иответственный человек с которым в будущем можно сотрудничать по проектам.