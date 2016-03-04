Технический рерайт

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Закрыт3 заявки130 просмотров

Задача: Требуется сделать рерайт текста.

 Объем текста: 1000-2400 символов.

 Требуемая уникальность: от 90% по Адвего (4/5)

 Исходник: Источник вторичного бесперебойного питания импульсный универсальный типа PSA-EPS150.1-13.8BP (ТУ У 31.1-13560309-003-2002) предназначен для обеспечения питания охранных, пожарно-охранных устройств и активных датчиков стабильным напряжением 12В постоянного тока. Наличие встроенной системы заряда аккумулятора и оперативного переключения нагрузки к аккумулятору в случае пропадания сетевого напряжения позволяет организовывать на базе этих источников эффективные и компактные системы бесперебойного электропитания ответственной аппаратуры.

Широко используется в системах охранной сигнализации и видеонаблюдения, системах пожарной сигнализации, промышленной автоматики и телемеханики, системах сбора и обработки данных. Оптимизированные режимы заряда/разряда аккумулятора позволяют продлить срок службы батареи и увеличить "живучесть" системы.

  • Входное напряжение: ~220В 50Гц переменного напряжения.
  • Выходное напряжение: 13.8В постоянного напряжения.
  • Максимальный ток нагрузки: 1А.
  • Работа с аккумулятором 12В 7Ач (ток заряда аккумулятора 300мА).
  • Защиты: от перенапряжения по входу, от к.з. по выходу.
  • Удовлетворяет требованиям ЭМС.
  • Устанавливается внутри объекта, рассчитан на круглосуточный режим работы.
Назначение и применение

Источник вторичного бесперебойного питания импульсный универсальный типа PSA-EPS 150.1-13.8BP (ТУ У 31.1-13560309-003-2002) предназначен для обеспечения питания устройств стабильным напряжением постоянного тока. Наличие встроенной системы заряда аккумулятора и оперативного переключения нагрузки к аккумулятору, в случае пропадания сетевого напряжения, позволяет организовывать на базе этих источников эффективные и компактные системы бесперебойного электропитания ответственной аппаратуры.

Широко используется в системах охранной сигнализации и видеонаблюдения, системах пожарной сигнализации, промышленной автоматики и телемеханики, системах сбора и обработки данных. Оптимизированные режимы заряда/разряда аккумулятора позволяют продлить срок службы батареи и увеличить "живучесть" системы.

В источнике имеется фильтр ЭМП, который обеспечивает эффективное подавление электромагнитных помех до безопасного допустимого уровня и избавляет от необходимости применения дополнительных средств или устройств их подавления. Источники питания соответствуют требованиям безопасности для устройств класса I по ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ12.1.038, ГОСТ12.1.004, ГОСТ25861. По помехоустойчивости источники питания соответствуют ГОСТ29156 ст.ж.2, ГОСТ29191 ст.ж.2, ГОСТ30376 ст.ж.2, ДСТУ2465 ст.ж.2. По помехоэмиссии источники питания соответствуют ГОСТ29216 кл.В. В части требований к рабочим характеристикам источники питания соответствуют ДСТУ2715.

 Дополнительная информация:

Требования к  заданию:      

Уникальность 90+       

Несколько технических моментов:      

Название товара не изменяем, описание начинается с названия товара и ее назначения.      

"Воды" не добавляем, стиль изложения технический.      

 В ответе на заказ обязательно присылаем:      

- цена за 1000сбп      

- предполагаемый объем выполняемой работы за неделю.

9 лет назад
Maksim_Petrov
Максим 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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