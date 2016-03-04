Технический рерайт

Задача: Требуется сделать рерайт текста.

Объем текста: 1000-2400 символов.

Требуемая уникальность: от 90% по Адвего (4/5)

Исходник: Источник вторичного бесперебойного питания импульсный универсальный типа PSA-EPS150.1-13.8BP (ТУ У 31.1-13560309-003-2002) предназначен для обеспечения питания охранных, пожарно-охранных устройств и активных датчиков стабильным напряжением 12В постоянного тока. Наличие встроенной системы заряда аккумулятора и оперативного переключения нагрузки к аккумулятору в случае пропадания сетевого напряжения позволяет организовывать на базе этих источников эффективные и компактные системы бесперебойного электропитания ответственной аппаратуры.

Широко используется в системах охранной сигнализации и видеонаблюдения, системах пожарной сигнализации, промышленной автоматики и телемеханики, системах сбора и обработки данных. Оптимизированные режимы заряда/разряда аккумулятора позволяют продлить срок службы батареи и увеличить "живучесть" системы.

Входное напряжение: ~220В 50Гц переменного напряжения.

Выходное напряжение: 13.8В постоянного напряжения.

Максимальный ток нагрузки: 1А.

Работа с аккумулятором 12В 7Ач (ток заряда аккумулятора 300мА).

Защиты: от перенапряжения по входу, от к.з. по выходу.

Удовлетворяет требованиям ЭМС.

Устанавливается внутри объекта, рассчитан на круглосуточный режим работы.

Назначение и применение

Источник вторичного бесперебойного питания импульсный универсальный типа PSA-EPS 150.1-13.8BP (ТУ У 31.1-13560309-003-2002) предназначен для обеспечения питания устройств стабильным напряжением постоянного тока. Наличие встроенной системы заряда аккумулятора и оперативного переключения нагрузки к аккумулятору, в случае пропадания сетевого напряжения, позволяет организовывать на базе этих источников эффективные и компактные системы бесперебойного электропитания ответственной аппаратуры.

Широко используется в системах охранной сигнализации и видеонаблюдения, системах пожарной сигнализации, промышленной автоматики и телемеханики, системах сбора и обработки данных. Оптимизированные режимы заряда/разряда аккумулятора позволяют продлить срок службы батареи и увеличить "живучесть" системы.

В источнике имеется фильтр ЭМП, который обеспечивает эффективное подавление электромагнитных помех до безопасного допустимого уровня и избавляет от необходимости применения дополнительных средств или устройств их подавления. Источники питания соответствуют требованиям безопасности для устройств класса I по ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ12.1.038, ГОСТ12.1.004, ГОСТ25861. По помехоустойчивости источники питания соответствуют ГОСТ29156 ст.ж.2, ГОСТ29191 ст.ж.2, ГОСТ30376 ст.ж.2, ДСТУ2465 ст.ж.2. По помехоэмиссии источники питания соответствуют ГОСТ29216 кл.В. В части требований к рабочим характеристикам источники питания соответствуют ДСТУ2715.

Дополнительная информация:

Требования к заданию:

Уникальность 90+

Несколько технических моментов:

Название товара не изменяем, описание начинается с названия товара и ее назначения.

"Воды" не добавляем, стиль изложения технический.

В ответе на заказ обязательно присылаем:

- цена за 1000сбп

- предполагаемый объем выполняемой работы за неделю.