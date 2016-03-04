Транскрибация видео

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки110 просмотров

Нужно сделать транскрибацию видео

ссылка на видео в прикрепленном файле

в предложениях обязательно указывайте цену. 

При успешном сотрудничестве возможны постоянные заказы.

9 лет назад
Naidorf
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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