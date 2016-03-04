Нужен копирайтер для написания информационных текстов

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Закрытнет заявок95 просмотров

20 текстов. Тематика -  ремонт квартир. Объем от 1000 до 1500 Кз.

Тексты простые с вхождением нескольких ключевых слов.

9 лет назад
lovinhug
Оксана 
44 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров