Написать текст для страницы http://hotel-central.com.ua/ru/news/index.html 1. Поздравление с Днем влюбленных 2. Поздравление с праздником 8 марта Объем 1000 збп на 2 текста . Оплата 1$ / 1000 збп. Так же подобрать 2 ...
Нужен копирайтер для написания информационных текстов
20 текстов. Тематика - ремонт квартир. Объем от 1000 до 1500 Кз.
Тексты простые с вхождением нескольких ключевых слов.
Заявки фрилансеров
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