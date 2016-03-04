Написание статей на тему свадебных платьев и аксессуаров

Написать до 7 марта 6 текстов (они нужны именно к 7му), а затем еще 9 текстов до 18го Марта.

Итого 15 текстов.

В каждой статье грамотно разместить 1-2 ссылки на сайт рекламодателя (список будет исполнителю).

Примеры тем:

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и т.п. 15 тем

Объемы каждой статьи 2500 збп.

Стоимость заказа 23WMZ. Приступить нужно сегодня, прямо сейчас. И сегодня к вечеру выдать хотя бы 2-3 пробные статьи.