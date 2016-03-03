Шаблонный рерайт для интернет магазина цветов

Здравствуйте!

Требуется шаблонный рерайт текста в интернет магазин цветов.

Нужно сделать небольшой текст - рерайт на 200- 300 символов.

Всего рерайтов 315 штук. Получается 315*(250) = 79000 символов.

Просьба, не использовать сложные эпитеты и тяжёлые для восприятия слова. Можно менять местами предложения и тд. Но важно прописать смысл.

Я бы использовал схему "на каждый оригинал - штук 5 смысловых и качественных рерайтов - получится 100 текстов - уже на них сделать по 3 рерайта текстовых (с перестановкой слов, сменой терминов и тд)"

Работа простая и абсолютно механическая.

Все результаты - в табличку. Там же пример текстов

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dtur8IWJqx9WFVnAFmWcpiiLgF26D73uaK2tYNEouu8/edit#gid=1486805155

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