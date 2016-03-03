Рерайт и размещение рецептов

Нужно сделать рерайт и разместить на женском форуме рецепты.

Пример рецепта tema-play.ru/recipes/dess...

Картинку нужно подобрать из интернета, но не ту же что в источнике.

Для размещения, нужно зарегистрироваться на форуме и опубликовать рецепт.

Пока требуется около 200 рецептов с одного сайта, затем будет перенос с другого.

Стоимость одного рецепта 10 рублей.