Требуется исполнитель для написания статей. Предпочтение кандидату со своей командой. На данный момент нужно выполнить порядка 300 статей на тему образования и строительства. Тексты должны быть без грамматических и пунктуационных ошибок! Указывайте реальные ...
Ищу копирайтера
Нужен копирайтер для написания статей и вообще всех разделов на сайте ( сайт голый ) , тематика ролики, самокаты , скейты. Интересует цена и сроки , спасибо !
Заявки фрилансеров
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