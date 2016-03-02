Копирайтер для сайта кадастрового бюро

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка161 просмотр

Для написания полезных материалов (статей) на сайт кадастрового бюро требуется копирайтер, хорошо разбирающийся в вопросах геодезических, кадастровых, проектных работ и юридических услуг в области земельных участков и иных объектов недвижимости. Примерный объем одной статьи: 1000-1200 символов без учета пробелов, планируемый объем работ: 220-250 статей. Срок выполнения - до 14 марта. Начальная ставка - 42 рубля за 1000 символов без учета пробелов. На все статьи есть универсальное ТЗ (относительно ключевых слов, уникальности, плотности слов).

Перспективы для вас: повышение ставки, постоянное удаленное сотрудничество (заказчик - маркетинговое агентство).

Написание статей
9 лет назад
Slando10
Алексей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров