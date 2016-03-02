Требуется сделать рерайт простых новостных текстов из одного источника. Первоначальный заказ около 15-20 новостей, которые необходимо будет сделать в течение 2-3 дней. В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество. Источник новостей дам. Темы простые, тексты пишутся легко. ...
Требуется написание текстов для Архитектурной компании!
Здравствуйте!
Нужно написать порядка 10-и текстов около 500 символов каждый.
Оплата 2$ за текст.
Очень важно чтобы у исполнителя были работы из данной тематики.
Заявки фрилансеров
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