Рерайт новостных текстов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт28 заявок401 просмотр

Требуется сделать рерайт простых новостных текстов из одного источника. Первоначальный заказ около 15-20 новостей, которые необходимо будет сделать в течение 2-3 дней. В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество. Источник новостей дам. Темы простые, тексты пишутся легко. 

Объем одной новости - от 1400 збп, уникальность - от 80% по адвего, цена фиксированная - 30 рублей за новость. Можно "хитрить" - писать цифры словами и расписывать аббревиатуры. Главное, чтобы текст был без ошибок. Никаких бесплатных тестов - нормальные тексты оплачиваются с первой новости. Оставляйте заявки. Оплата вебмани.

ПС. Извините, если кому-то не отвечу, хочу выбрать одного исполнителя, но нет времени перечитывать кучу тестовых заданий.

9 лет назад
maximklimoff
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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