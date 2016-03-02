Написание и размещение текстов для сайта на Битриксе.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок181 просмотр

Требуется написание и размещение текстов на ресурсе. 

За более полной информацией обращайтесь в личку.

Развернутое и грамотное ТЗ гарантируется.

Ресурс на битриксе, знание битрикса обязательно.

Требуется 40000 символов. 

100 руб за 1000 символов.

 

9 лет назад
espritco
Дмитрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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