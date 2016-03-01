Написать тексты для сайта полиграфии

Нужно написать 30 текстов для сайта типографии. Подробное ТЗ при переписке.

Для выполнения этой работы нужен копирайтер, в идеале с профильным

образование (если есть – укажите) и/или опытом работы в типографии.

Примеры работ или ссылка на портфолио с текстами данной тематики

обязательны.

В отзывах просьба указывать стоимость работы (за 1000 знаков обычного текста и 1000 знаков СЕО-текста).