Требуется редактор для написания статей для мамочек. Категории разные.
Требуется копирайт для написания статей.
Требуется копирайтер для написания статьи на тему "Будущее мирового кинематографа"
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Требования:
- Грамотность.
- Ответственность.
- Без "воды".
- Максимально возможная уникальность статей.
- Простота, понятность.
- Внимательность к деталям.
- Желательно, чувство юмора.
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