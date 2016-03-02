Продающий текст (копирайт) по Косметике для волос

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок229 просмотров

Нужен копирайт - продающий текст на Главную страницу сайта (~2,5к символов) по тематике "Профессиональная Косметика и аксессуары для Волос бренда Estel"

От исполнителя Конечная цена сразу за весь объём текста.

9 лет назад
wdwdwd
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Illirika
Марина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Результатом довольны. Хороший исполнитель, рекомендую.
Отличный заказчик! Задание чёткое, оплата моментальная. Спасибо за заказ. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Illirika
Марина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад