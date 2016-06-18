Написать хорошее описание + подобрать ключевые слова

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Завершен17 заявок232 просмотра

Здравствуйте, обращаюсь не в первый раз.

Необходимо написать красивое описание для интернет магазина и подобрать ключевые слова.

Цена: договорная

Проверка на уникальность текста!

9 лет назад
ReDBuLL608
Лазарев 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
3 часа назад
9 лет назад
$7
1 день
Все супер!
Оплата не поступила

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
3 часа назад
9 лет назад
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Копирайтинг