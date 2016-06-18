Необходим рерайт более 50 статей по заранее подготовленным ТЗ. Условия: 1000 зн/бп=20 рублей.
Написать хорошее описание + подобрать ключевые слова
Здравствуйте, обращаюсь не в первый раз.
Необходимо написать красивое описание для интернет магазина и подобрать ключевые слова.
Цена: договорная
Проверка на уникальность текста!
Выбранный исполнитель
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