Табличку в Екселе разбить на 2 таблички. Срочно

Есть табличка, в неё 4671 строка. Примерно у 50% строк первая ячейка выделена зелёным цветом.

Нужно:

Скопировать (вырезать) в отдельную вкладку все строки, где первая ячейка выделена цветом.

Короче говоря: в результате работы должно получится 2 таблицы: в одной около 2400 строк, у которых первая ячейка зеленая,

в другой - примерно столько же, но первая ячейка - без цвета.

К сожалению, автоматически рассортировать строки не получается - Ексель пишет что-то что ячейки разные по размеру...